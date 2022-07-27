С сегодняшнего дня из Северной столицы россияне могут отправиться на самолете в Чэнду. Такое возможности не было около трех лет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

С сегодняшнего дня из аэропорта «Пулково» возобновляются рейсы в Китай. Авиасообщение между Санкт-Петербургом и китайским Чэнду было приостановлено в конце 2019 года из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Сейчас въезд на территорию Китая разрешен отдельным категориям пассажиров. Кроме того, вылетающим из России необходимо иметь при себе ПЦР-тест, а по прибытии пройти 14-дневный карантин в условиях обсерватора и сдать тест повторно.

Пассажирские рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Чэнду будут осуществляться согласно расписанию аэропорта. Также запланировано несколько дополнительных чартерных рейсов.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.66
0.88 59.41
0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 27 июля

Последние новости

9:39
Кучера высмеял власти Эстонии за запрет на въезд в страну группе «Руки Вверх!»
9:27
В Роспотребнадзоре сочли все водоемы в Петербурге непригодными для купания
9:16
Microsoft потеряла 126 миллионов долларов из-за ухода из России
9:04
«Это не Италия»: Собчак подшутила над Киркоровым из-за фото на остановке в Крыму
8:53
Возобновились рейсы из аэропорта «Пулково» в Китай
8:41
Россия применила на Украине новый авиационный разведкомплекс на базе Су-34

Сейчас читают

Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов
Жители Лисичанска о бесчинствах и воровстве ВСУ: «Господи, даже стыдно говорить»
"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного
Что нужно делать, если обгорел в отпуске

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год