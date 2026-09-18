Полет нормальный: до 2030 года в России модернизируют 75 аэропортов

Более трети российских аэродромов модернизируют в ближайшие четыре года. В целом отрасль ожидают серьезные перемены. Об этом было заявлено в ходе презентации новых инфраструктурных объектов, в которой по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин. Новые терминалы уже открыли в Новосибирске, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и многих других городах.

Обновляется и авиапарк. Так, сегодня подписали контракт на поставку российских лайнеров МС-21 «Аэрофлоту». В будущее гражданской авиации заглянул корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Самолет МС-21-310 в ангаре аэропорта Шереметьево — участники церемонии фотографируются на его фоне. В следующем году эта авиагавань станет для лайнеров родным домом. Для первого самолета уже придумали имя — в честь выдающегося советского конструктора Яковлева.

По видеосвязи с президентом — те, кто участвует в сборке отечественной машины: руководство авиакорпорации, инженеры, летчики-испытатели.

«Аэрофлот» заключает 90 контрактов. По сути речь идет о масштабном контракте, в строгом соответствии с намеченными графиками», — сказал Владимир Путин.

Всего авиакомпания получит больше ста единиц. В ангаре — испытательный образец: он прошел десятки проверок, от обледенения крыльев до выключения двигателей на взлете. Борт фактически готов принять первых пассажиров.

Салон самолета очень удобен для пассажиров. Проход между рядами кресел широкий, просторные багажные полки, а значит, места для ручной клади всем хватит. Простор салона визуально делают иллюминаторы, размер которых больше, чем у конкурентов.

Герой России, летчик-испытатель Олег Кононенко отмечает современную систему управления — если бросить ее в ручном режиме, воздушное судно сохранит положение, на иностранных нужно всегда что-то подкручивать.

«Импортные специалисты из „Alsace“ говорили: да, система управления хороша, лучше, чем на Airbus, но мы об этом вам никогда не будем говорить, потому что это не наш стиль, мы не имеем права», — сказал Герой РФ, летчик-испытатель ПАО «Яковлев» Олег Кононенко.

С бывшими западными партнерами вообще отдельная тема. МС-21 должны были оборудовать американо-канадским двигателем, но после 2022 года с нами перестали сотрудничать, специально отключив «мозг» агрегата.

«Если стереть, как они сделали со своих двигателей, которые они поставили Яковлеву, то это поставить железяку, которую можно только выбросить на металлолом», — сказал генеральный директор ОДК-Авиадвигатель, Герой Труда РФ Александр Иноземцев.

Наши конструкторы создали новый двигатель ПД-14. Его и самолеты других моделей вскоре будут собирать в Индии.

«Их интерес распространяется и на вертолетную технику. В стране больше 150 аэродромов. В течение ближайших 20 лет они собираются нарастить количество аэродромов в два раза», — сказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Сеть наших аэродромов тоже продолжает развиваться. Владимир Путин запускает новые терминалы.

«За последнее время были успешно реализованы проекты по строительству аэровокзалов. Прежде всего благодарю за ответственность, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке», — сказал Путин.

Аэропорт в Оренбурге архитекторы сделали в стиле символа региона — пухового платка: конструкцию накрыли узором, который угадывается пассажирам.

Терминал в Барнауле напоминает большой вместительный морской лайнер. Старый корпус построили в 1960-х годах прошлого века, и в нем было тесно — сотрудники не могли разместить людей сразу двух рейсов в стерильной зоне.

Аэропорт во Пскове имени Княгини Ольги тоже увеличил пропускную способность. Теперь в нем отдельные зоны прилета и выдачи багажа. В аэропорту Южно-Сахалинска обновили таможенный пункт пропуска, а в Махачкале построили новую диспетчерскую, из которой теперь взлетная полоса как на ладони.

«Он заходит на посадку, у него минимальная скорость — любой порыв, любое отклонение и все остальное — диспетчер должен наблюдать», — сказал диспетчер-инструктор управления воздушного движения Прикаспийского центра Амирхан Магомедов.

До 2030 года в России модернизируют 75 аэропортов. Ведь аэродром — это не только безопасность для пассажиров и пилотов, но еще и визитная карточка любого региона, и от того, как он будет выглядеть, всегда зависит первое впечатление.

Владимир Путин открывает и объекты газификации — к таким небольшим домам культуры, как в Чувашии, или вот к семье Новожиловых из деревни Красная Новь Тверской области. Программа социальной газификации и обновление российской авиации — это часть огромной работы по развитию наших регионов.

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