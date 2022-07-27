При списании долгов россиянам оставят прожиточный минимум. О новом законопроекте сообщают «Известия».

Правда, есть пара условий: сумма задолженностей не должна быть выше 100 тысяч рублей и эти долги должны быть доступны для списания через работодателей или Пенсионный фонд.

Таким образом хотят защитить наиболее уязвимые категории граждан. Например, в 2020 году долги имели более одного миллиона пенсионеров.

Чтобы воспользоваться новой инициативой, гражданам нужно будет подать заявление работодателю или в Пенсионный фонд, если сумма долга списывается с пенсии.

Правда, законопроект не распространяется на случаи, когда списывают долги по алиментам, за причиненный вред здоровью или в качестве компенсации за преступный ущерб.