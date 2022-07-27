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Доходы выросли, а денег все равно нет? Специалист по финансам назвала причины

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова Эксклюзив 3 364

Эксперт по финансам Волкова психологией объяснила постоянное отсутствие денег

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Romanchenko; 5-tv.ru

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Как оказалось, повышение или высокая прибыль не могут защитить от пустоты в кошельке.

Специалист по личным финансам и инвестор Татьяна Волкова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru подробно разложила по полочкам терзающий многих вопрос — почему нет денег даже после увеличения доходов?

По словам эксперта, данная ситуация возникает по двум причинам. Во-первых, многие из нас начинают тратить те деньги, которые еще не заработаны. К примеру, человек узнает о будущем повышении и оформляет кредит на дорогостоящую иномарку, тем самым сделав опрометчивую и несвоевременную трату. Во-вторых, часто люди не замечают, как вместе с увеличением доходов увеличиваются и расходы. Учащаются походы в рестораны или заказ еды на дом, меньше внимания уделяется ценникам на товарах — зачем, если денег достаточно?

«Не учитывая расходы, вы можете через некоторое время осознать, что в вашей жизни ничего не поменялось. То есть в конце месяца как был ноль, так и остался, потому что расходы выросли вместе с доходами», — объяснила Татьяна Волкова.

Эксперт рассказала, каким образом можно оставаться в плюсе и развивать свои финансы в будущем.

«Ключевой задачей является сохранение части денег по итогам каждого месяца, для того чтобы было из чего создавать активы, формировать капитал, для того, чтобы был шанс создать альтернативные источники дохода», — рассказала она.

Также специалист подчеркнула необходимость создания пассивного источника дохода. Как объяснила Татьяна Волкова, единственное место заработка — крайне шаткая почва. Сегодня работа есть, завтра ее может не быть. Поэтому важно создать несколько альтернативных источников дохода.

Ранее 5-tv.ru с помощью финансового аналитика рассказал о том, что выгоднее — ипотека или аренда.

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