Подобные самолеты не способны защитить украинское небо и станут легкой мишенью для российских ВКС и ПВО.

Украина отказывается от американских истребителей

Фото: www.globallookpress.com / mpi04/MediaPunch via www.imago-i

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Тема:
Специальная военная операция России

Украине не нужны старые американские штурмовики А-10 Warthog, она требует более современные истребители F-16 Fighting Falcon. Такое заявление сделал советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.

По его мнению, Вооруженный силы Украины (ВСУ) нуждаются в более современной технике, а подобные летные машины являются недостаточно хороши.

«А-10 не закроют наше небо, не смогут остановить бомбардировщики и ракеты. Они станут мишенью для российских реактивных истребителей и противовоздушной обороны, потому что у нас нет средств ни для их эффективного прикрытия, ни для прорыва ПВО противника», — слова украинского чиновника цитирует Military.com.

Сак считает, что другие самолеты способны дать стране намного больше для закрытия воздушного пространства. При этом помимо F-16 Fighting Falcon, Киевская власть хочет также истребитель F-15 Eagle.

Также, как отмечает советник, большое количество союзников Украины уже имеют у себя в арсенале такие истребители. Поэтому, если Киеву  удастся их получить, то им будет легче добиться запчастей и техобслуживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия применила на Украине новый авиационный разведкомплекс на базе Су-34.

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