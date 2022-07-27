Садальский рассказал об элитной недвижимости Удовиченко и Гузеевой в Болгарии

Актер Станислав Садальский поделился с поклонниками подробностями жизни своих коллег. Он рассказал об имуществе актрис Ларисы Удовиченко и Ларисы Гузеевой. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

Садальский написал, что Гузеева и Удовиченко владеют апартаментами в болгарском жилом комплексе «Эмеральд». Он разместил снимок с видом на море, который открывается с балкона одной из актрис.

Вид с балкона одной из актрис. Фото: Telegram / stassadal

«Две Ларисы актрисы, звездные подружки, решили проверить свои апартаменты в болгарском комплексе „Эмеральд“ и насладится прекрасным видом заката на морском побережье», — написал он.

Также Садальский выложил фотографию Ларисы Удовиченко и добавил, что одна из Ларис — «блистательная ведущая на Первом канале», а другая — его любимая актриса кино и театральная партнерша.

Как ранее писал 5-tv.ru, Станислав Садальский поддержал свою коллегу Татьяну Кравченко, которая обвинила актрису Анну Кошмал в подлости. Обвинения на последнюю посыпались после ее заявления о списке «врагов Украины», в которые попали российские артисты.