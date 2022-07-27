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Вдыхаете вы, страдают они: какие болезни у детей провоцирует курение родителей?

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Врач Мескина назвала бронхиальную астму и снижение иммунитета у детей результатом курения родителей

Вдыхаете вы, страдают они: какие болезни у детей провоцирует курение родителей?

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

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Исследования ученых давно подтвердили — пассивное курение в той же степени негативно отражается на здоровье человека, как и активное.

Курение родителей негативно сказывается не только на их здоровье, но и детей, провоцируя растущий организм на раздражительность, снижение иммунитета и многие серьезные заболевания. О пугающих последствиях вдыхания детьми табака рассказала лавный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина в беседе с URA.RU.

Так, даже если ребенок рождается здоровым, а в процессе взросления из-за родителей становится пассивным курильщиком, у чада возрастает риск проблем с легкими. Если же он аллергик, заболевания дыхательной системы прогрессируют.

«Бронхиальная астма, а в конечном итоге хроническая обструктивная болезнь легких — это тоже может тянуться из детства», — объяснила специалист.

Кроме того, пассивное курение сильно отражается и на иммунной системе. И как следствие может вызывать у ребенка раздражительность.

«Во взрослой жизни курение откликнется болезнями цивилизации: сахарный диабет, заболевания кишечника, артрит», — добавила Мескина.

С мнением Мескиной согласен и коллега врач-нарколог Алексей Казанцев. Он отметил — помимо болезней дети, чьи родители курят, вероятней всего, тоже станут курить. Ведь все детство у них был наглядный пример. А, как известно, дети подражают поведению родителей.

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