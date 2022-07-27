Психолог Юлия Хадарцева рассказала, как определить тот самый момент, когда ребенок должен начать строить самостоятельно свою жизнь.

Так заложено природой — дети вырастают и стремятся упорхнуть из-под родительской крыши. Естественный процесс, который позволяет развить самостоятельность. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала, в каком возрасте стоит перестать держать возле себя свое чадо, опекать его и предоставить ему возможность жить отдельно.

Чаще всего мысли о самостоятельной жизни начинают возникать у человека к 17-19 годам. К этому периоду личность уже сформирована, родительский дом кажется мал, правила близких людей воспринимаются в качестве странных ограничений, а ожидания мамы и папы не дает спокойно вздохнуть.

«Самое неприятное — это оставаться жить у родителей и пытаться подстроится под их структуру, под их систему. От родителей нужно уходить тогда, когда становится совсем невыносимо жить по правилам родителей», — объяснила специалист.

То есть уходить от родителей стоит тогда, когда возвращение домой становится некомфортным, вызывает негативные эмоции. Кроме того, стоит понимать — чем дольше человек живет вместе с родителями, тем больше он ребенок.

«А маленьким детям, если мы говорим про успешную, богатую, известную жизнь, нужны деньги на мороженое, на игрушечные машинки, но не на построение семьи. Поэтому к 17-19 годам правильно уходить от родителей», — добавила Хадарцева.

Родителям важно понимать: дети — не их собственность. Необходимо в нужное время отпускать наследников, чтобы они жили в свободе и гармонии.

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