Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих 5 августа переговорах возможно затронут тему военно-технического сотрудничества (ВТС) между странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — сказал он.

Кроме того, Песков указал — будет затронута тема сотрудничества с турецким производителем военных беспилотников Bayraktar. Также обсудят вопросы транспортировки зерна.

«Пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты», — добавил Песков.

К слову, пока лидеры России и Турции готовятся вновь провести переговоры, со стороны Запада летят обвинения в Эрдогана. Якобы он проводит политику, отличающуюся от той, что в западных странах. Тем самым он является головной болью для Джо Байдена.

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