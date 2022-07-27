Мы то, что мы едим: Мария Захарова ответила Боррелю на его жалобы на СМИ Запада

Главный дипломат ЕС посетовал на свою низкую популярность у западных журналистов по сравнению со своим коллегой Сергеем Лавровым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на жалобы главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Жозеп, западная пресса просто бережет свое психическое здоровье, предпочитая Лаврова Вам. Мы то, что мы едим, включая информацию. Вон, ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их тем более», — написала дипломат.

До этого, Боррель в эфире одной из радиостанций посетовал на то, что его коллега Сергей Лавров пользуется большей популярностью у западных журналистов, нежели он сам. В частности, речь шла о поездке главы российского ведомства в Африку, чтобы обсудить европейские санкции.

Антироссийские ограничения введены странами Запада и ЕС на фоне проведения спецоперации на Украине. Недружественные государства пытаются снизить доходы Москвы от экспорта энергоносителей. Подобная политика наносит вред не только России, но и Европе. Глава государства Владимир Путин отмечал, что данные шаги ухудшат жизнь миллионов людей. Кроме того, украинские националисты получают вооружение от ЕС и Запада для ведения боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что западные СМИ уделили мало внимания Боррелю.