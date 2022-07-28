Артема Кид назвал одними из главных аксессуаров для мужчин часы и запонки

Стильно и модно: ТОП-5 аксессуаров для мужчин по версии Артема Кида

Фото: Личный архив Артема Кида

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Музыкант рассказал, какими вещами он пользуется в повседневной жизни.

Музыкант Артем Кид рассказал о своих любимых аксессуарах, которые подойдут для каждого мужчины. Он составил для читателей 5-tv.ru ТОП-5 самых стильных и обязательных предметов мужского гардероба.

Солнцезащитные очки

«Для меня первым в списке аксессуаров являются солнцезащитные очки. Очень люблю этот аксес - причем абсолютно в неограниченном количестве разных оправ и с разными стеклами», — рассказал артист.

Наручные часы

Музыкант считает, что часы должны быть дорогими. Однако отметил, что важно не спускать на этот аксессуар все деньги. Артист добавил, что раз не заработал на Rolex, но не торопится их покупать.

Запонки

«Очень люблю мужские запонки. Хорошая рубашка с красивыми запонками — и тебе не нужны другие аксессуары вообще!» — считает Артем Кид.

Галстуки

Музыкант рассказал, что у него в школе была обязательная школьная форма. Для того чтобы выделиться, хорошо подходили галстуки разных цветов, кроев и фасонов. 

Цепи и подвески

«Я еще очень люблю разного рода цепи, подвески. Возможно, у кого-то это вызывает ассоциации с какой-то инфантильностью, но лично мне кажется, что нужно просто подходить к этому делу со вкусом», — подытожил Артем Кид.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие вещи не стоит носить летом в городе.

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