На выход из Белого дома: Байден получил отрицательный тест на COVID-19

За изменениями состояния американского лидера напряженно следили не только в США.

Президент США Джо Байден получил отрицательный результат после теста на COVID-19. Об этом рассказал его лечащий врач Кевин О’Коннор, пишет Reuters.

«Вчера (во вторник — Прим. ред.) вечером, а затем сегодня утром его тест на антитела на вирус SARS-CoV-2 показал отрицательный результат, — гласит заявление медика. — Учитывая данное обнадеживающее развитие событий, президент прекратит соблюдать жесткие меры самоизоляции».

За изменениями в самочувствии американского лидера с напряжением следили не только граждане США. Солидный возраст Байдена и сделанное накануне им признание о раке стали серьезными поводами для волнений.

Теперь же американский лидер сможет выйти за пределы Белого дома, где последние пять дней находился в самоизоляции и дистанционно работал.

Медик подчеркнул, что Байден принимал препарат Paxlovid, благодаря которому симптомы заболевания практически полностью исчезли. Однако он все равно ближайшие 10 дней будет носить медицинскую маску в присутствии других людей, а также проверяться на COVID-19.

О’Коннор пояснил, что в редких случаях после лечения Paxlovid тесты пациентов могут вновь показать положительный результат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп снова ворвался в политику и разнес в щепки Байдена и его администрацию.