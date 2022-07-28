🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 июля наступит Новолуние. Оно подарит представителям многих знаков зодиака ощущение правильно выбранной цели и силы для ее достижения. Избавьтесь от страхов и засучите рукава. Потом вы скажите себе спасибо.

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♈ Овен

Ну и что, если не получилось, Овны? Что с того, что вы несколько раз споткнулись на пути к финишу? Сегодня звезды призывают вас поработать над трансформацией ран в бесценный опыт. Помните, что все ваши прошлые ошибки преподали вам важные жизненные уроки. Продолжайте пружинистым шагом двигаться к своей цели и визуализировать свою мечту. Не исключено, что невозможное может стать возможным уже в ближайшем будущем.

Космический совет: продолжаете упорно двигаться к своей цели, даже если споткнулись.

♉ Телец

Этот человек хочет быть с вами, Тельцы. Это совершенно точно, нет никаких других вариантов. Однако главный вопрос заключается не в этом, а в следующем: каково ваше представление об этих отношениях? Вы видите свое будущее с этим человеком? Готовы ли вы вместе преодолевать разногласия? Единственное, о чем вы должны беспокоиться при ответе на его звонок, — это говорите вы с любовью или нет.

Космический совет: ваши решения сегодня должны руководствоваться любовью.

♊ Близнецы

Вы прошли по темным коридорам своей психики, Близнецы. Вы уже несколько раз пережили самую темную ночь. Вы снова и снова сталкивались со своими демонами и храбро провожали их за дверь. Вас больше ничего не пугает. И предстоящее новолуние только укрепит вас. Думайте об этом периоде, как о времени возрождения. Времени, когда вы сможете стать тем, кем всегда хотели и должны были стать. Лучшей версией себя.

Космический совет: ваша истинная сила возвращается к вам.

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♋ Рак

Если вы чувствуете, что застряли, спросите себя: это Вселенная ограничивает меня? Или меня парализовал собственных страх? Страх перед начальником, перед несправедливым осуждением, перед самим собой. Вспомните о безграничном потенциале, который заложен в вас с рождения, Раки. Позвольте себе совершить прыжок — яркий, мощный, наполненный свежестью и энергией Вселенной. Когда вы приземлитесь дальше, чем планировали, наступит эйфория.

Космический совет: сбросьте оковы, в которые сами же себя и заковали.

♌ Лев

Это было время испытаний для вас, Львы. Складывается ощущение, будто мир работает против вас и вам некуда податься. Однако вместо того, чтобы поддаваться деструктивным думам о скорой гибели и полном мраке, присмотритесь к готовым оказать вам поддержку людям. Будьте благодарны как друзьям, так и незнакомцам. Вы не одиноки и никогда не будете. Обопритесь в это время на тех, кому вы не безразличны.

Космический совет: вы не одиноки и всегда можете обратиться за помощью.

♍ Дева

Вы состоите не только из страхов и тревоги, Девы. Полная луна пробудила в вас эти неприятные эмоции, чтобы вы научились противостоять новым жизненным вызовам. Подумайте о приближающемся финале этого периода. Позвольте себе отпустить старую историю. На той стороне пути вас ждет надежда и лучшее будущее. Звезды же обещают, что друзья и близкие обязательно придут вам на помощь в самое мрачное время.

Космический совет: наберитесь смелости побороть то, чего вы избегали.

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♎ Весы

В сезон Льва вы можете почувствовать себя самым очаровательным, Весы, но даже королевским особам время от времени приходится пачкать руки. Звезды напоминают вам, что оставить все на волю провидения может оказаться не самым мудрым решением. На всякий случай вернитесь к своему списку дел, закатайте рукава и постарайтесь вычеркнуть как можно пунктов с чистой совестью. Что касается романтики — она откроется вам в свое время.

Космический совет: засучите рукава и принимайтесь за работу, потом скажите себе спасибо.

♏ Скорпион

Ну и что, если не получилось, Скорпионы? Что с того, если вы споткнулись и упали несколько раз по пути? Свет в конце туннеля уже виден. И это тот свет, ради которого звезды просят вас работать сегодня. Итак, откройте люк от своего внутреннего резервуара мужества. Извлеките полезные уроки из всех допущенных ошибок, перебинтуйте раны и в очередной раз двигайтесь дальше. Вы гораздо более выносливы, чем думаете о себе.

Космический совет: свет в конце туннеля уже виден, двигайтесь к нему.

♐ Стрелец

Вы не можете быть в нескольких местах одновременно. Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам потренироваться говорить «нет». Не пытайтесь взваливать на себя миллион задач, щедро делитесь обязанностями с другими. Научитесь доверять людям, иначе, как говорится в поговорке, погонитесь за двумя зайцами — ни одного не поймаете. Пытаясь сделать все и сразу, вы не обрадуетесь результату.

Космический совет: научитесь доверять людям и делегировать обязанности.

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♑ Козерог

Но никто не идеален, Козероги. И да, вас это тоже касается. Начавшаяся глава вашей жизни посвящена принятию. Себя и других. Речь идет о способности испытывать безусловную любовь. Ценить людей такими, какие они есть. В том числе и за их недостатки. Одиноких Козерогов звезды уверяют, что ваша любовь совсем рядом. Правда, разглядеть ее вы сможете, если выпустите из рук список с критериями.

Космический совет: ваша романтическая жизнь обещает скоро забить ключом.

♒ Водолей

Вы чувствуете себя измученным. Чувствуете, будто все вокруг легко получают то, о чем просили. А вам же либо ничего не достается, либо таким трудом, что не доставляет никакой радости. Однако в этих ощущениях есть серьезный недостаток. Вы придаете негативу больше силы, чем он заслуживает. Вместо этого лучше доверьтесь Вселенной. Продолжайте двигаться к своей цели и помните: то, что должно стать вашим, обязательно придет в вашу жизнь.

Космический совет: продолжайте двигаться к своей цели и просто доверьтесь Вселенной.

♊ Рыбы

Вы слышали, что-нибудь про карму, Рыбы? Если однажды вы протянете руку помощи нуждающемуся, в другой раз неожиданная удача свалится на вас самих. Кажется, время пришло. Новая должность, гармония в отношениях, прибавка к зарплате — все, о чем вы мечтали, скоро исполнится. Но не стоит расслабляться. Фортуна всегда занимает сторону трудолюбивых. Людей, которые не хотят во всем полагаться на судьбу.

Космический совет: продолжайте трудиться.

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