Автолюбителей и пешеходов также предупредили о других ограничениях на передвижение в Северной столице.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Мосты в Санкт-Петербурге сегодня будут разводить не только ночью, но и днем. Исключительный случай произойдет из-за генеральной репетиции парада ко Дню Военно-морского флота. Корабли снова выйдут в акваторию Невы.

Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут с 11 утра до 12:15 дня. А вот для транспорта и пешеходов они будут недоступны уже с 09:00 и до 14 часов дня.

Помимо этого, будут перекрыты Адмиралтейские набережная, проспект и проезд, Дворцовая набережная, часть Невского проспекта.

Разводка мостов в ночь с четверга на пятницу (с 28 на 29 июля) пройдет по обычному графику.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.22
1.56 61.00
1.59
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 28 июля

Последние новости

8:27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 28 июля
8:18
Биограф Киркорова заявил о его страхе разделить судьбу Галкина: «Стал ближе к народу»
8:09
Власти РФ хотят отменить льготы для авиации и авиапрома
8:00
Исключительный случай: мосты в Петербурге разведут днем
7:51
Норвегия отказалась проводить конгресс Международной федерации гимнастики без россиян
7:42
Бизнес под угрозой: Блиновская поругалась с подругой и главным партнером

Сейчас читают

"Не хочу ничего о ней знать": Стефанович перед смертью раскрыл главный секрет своей бывшей жены Пугачевой
Подлинными владельцами «украинского» зерна оказались отнюдь не украинцы — расследование
Русофобия главы МИД Чехии переросла в безумие
К каким неизлечимым патологиям приводит ботокс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год