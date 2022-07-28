Направление пользуется у путешественников большой популярностью. Состав будет делать остановку в Москве.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Между Петербургом и Самарой запустят новый пассажирский поезд — с остановкой в Москве. Это направление пользуется у путешественников большой популярностью.

В первый рейс — из Самары — состав отправится уже 5 августа. А вот в обратном направлении можно будет выдвигаться только через сутки — по четным дням. Одной из остановок на новом маршруте также станет Москва.

В пути состав проведет 20 часов 50 минут. С начала года между Петербургом и Самарой проехало свыше 30 тысяч пассажиров. Новый поезд поможет путешествовать еще большему количеству людей.

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