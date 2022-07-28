Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Reuters: Египет расторг контракт на покупку 240 тысяч тонн украинской пшеницы

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 94

Из-за введенных антироссийских санкций пострадали логистические цепочки по ввозу зерна.

Reuters: Египет расторг контракт на покупку 240 тысяч тонн украинской пшеницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Власти Египта расторгли контракты на поставку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, которые были закуплены еще в декабре 2021 года. Об этом пишет издание Reuters.

«Главное управление Египта по поставкам сырьевых товаров освободило торговые компании Nibulon и Inerco от контрактных обязательств по поставке четырех партий пшеницы, несмотря на отсутствие в договоре пункта о форс-мажоре», — передает агентство.

По его данным, четыре партии пшеницы в прошлом году были закуплены по цене от 346 до 360 долларов за тонну, включая стоимость доставки. А в апреле 2022 года Египет заплатил за тонну около 494,3 доллара. В текущее время пятый груз «застрял» в украинском порту Черноморск, но ожидается, что он будет отправлен после разрешения руководства порта.

К слову, Египет один из крупнейших импортеров пшеницы в мире. Ежегодно он закупает около 11-13 миллионов тонн. Основными экспортерами являются Россия и Украина, но из-за введенных антироссийских санкций нарушились цепочки поставок зерна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подлинными владельцами «украинского» зерна оказались отнюдь не украинцы.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.22
1.56 61.00
1.59
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 28 июля

Последние новости

9:53
Ледяной пляж в разгар лета: тысячи туристов съехались к леднику Булуус в Якутию
9:40
Бойцы ДНР начали осыпать окопы ВСУ ультимативными агитлистовками с дронов
9:28
Шукшина осудила приглашение в Большой театр Молочникова: «Унижение русской классики»
9:15
Надувная лодка сбросила с себя людей в Крыму и чуть их не поубивала — видео
9:03
Протестующие голландские фермеры начали поджигать сено и бросаться навозом
8:54
Попались! В Херсоне выявили группу наводчиков ударов ВСУ по городу

Сейчас читают

"Не хочу ничего о ней знать": Стефанович перед смертью раскрыл главный секрет своей бывшей жены Пугачевой
Подлинными владельцами «украинского» зерна оказались отнюдь не украинцы — расследование
Русофобия главы МИД Чехии переросла в безумие
К каким неизлечимым патологиям приводит ботокс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год