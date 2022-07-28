Сын Риз Уизерспун снимется в молодежном сериале

Пошел по стопам матери: сын Риз Уизерспун дебютировал в кино

Фото: Instagram* / reesewitherspoon

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Дикон Риз Филлипп, закончивший недавно школу, получил роль в молодежном сериале «Я никогда не…».

Сын звезды «Блондинки в законе» Риз Уизерспун пошел по стопам знаменитой матери. На днях 18-летний Дикон Риз Филлипп получил одну из главных ролей в третьем сезоне комедийного сериала от Netflix «Я никогда не…», сообщает Daily Mail.

Начинающий актер предстанет в образе Паркера, ученика частной школы. Он всегда одерживает верх в спорах и любит посещать вечеринки, характеризует персонаж издание.

Что же касается главной героини, девушке родом из Индии Деви, то она продолжит преодолевать трудности, как в школе, так и дома. А также на фоне всего этого будет строить романтические отношения.

Помимо сына Уизерспун, к проекту присоединится Терри Ху, которая сыграет Аддисона — небинарного персонажа.

Всего в сериале будет десять эпизодов, первые серии зрители увидят уже в середине августа. Годом ранее на экраны вышел второй сезон проекта и в 2020-м — первый.

Как напоминает Газета.ру, Филипп-младший закончил среднюю школу в прошлом месяце. Риз Уизерспун и ее бывший муж Райан Филлипп воссоединились, чтобы отпраздновать выпуск наследника. Вместе они прожили с 1999 по 2007 год. В этом браке также родилась дочь Аву Элизабет Филлипп. В 2012 году актриса стала мамой в третий раз, но уже от других отношений, с Джимом Тотом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто входит в ТОП-5 звезд, прославившихся после превращения в блондинок. В их числе и голливудская знаменитость Риз Уизерспун.

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