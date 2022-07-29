Фармацевт рассказала, почему в аптеках покупателю предлагают дорогие лекарства

У продавца нет стремления продать более дорогой товар.

Наверное, каждый слышал, что при покупке лекарств в аптеке ее сотрудник пытается продать более дорогой аналог такого же препарата. Однако фармацевт Виктория Хван опровергла подобный миф о том, что в аптеках стоит задача всегда продать более дорогие лекарства. По ее словам, подобные домыслы очень оскорбляют аптекарей.

«Аптекам нужно реализовывать и дешевые препараты, в том числе, поэтому цели продать покупателю что-то дорогое ни у кого нет. Другой вопрос в том, что этот миф в некотором роде даже оскорбление для фармацевта, потому что, рекомендуя товар из категории „подороже“, он пытается заботиться о вашем здоровье, а не „втюхать“ ради заработка», — заявила она.

Также стоит отметить, что проблема дешевых аналогов популярных медикаментов в большинстве случаев заключается в том, что их создают из менее качественного сырья.

«И да, менее качественные препараты могут быть не так эффективны и провоцировать больше побочек. При использовании того же французского Детралекса вместо более дешевого Венаруса, вероятность, что препарат подойдет, лечение им окажется „мягче“, а риск побочных эффектов будет сведен к минимуму — почти стопроцентная», — объяснила Хван в беседе с Газета.ру.

По словам эксперта, цена дешевых аналогов в основном ниже из-за качества, а не из-за обертки товара.

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