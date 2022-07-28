Гепатолог рассказала о самом коварном гепатите

В России много людей, которые болеют разными видами гепатита и даже не знают об этом. А в это время опасное заболевание постепенно разрушает организм.

Ежегодно 28 июля проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Основной целью мероприятия является стремление распространить знания об опасности разных форм этого недуга для населения. Врач, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева рассказала 5-tv.ru, насколько серьезна угроза гепатита.

Какие бывают виды гепатита

По словам эксперта, распространенность данной болезни достаточно большая и затрагивает разные слои населения. Гепатит — это воспалительные заболевания печени. По своей природе их разделяют на аутоиммунные и инфекционные.

«Инфекционные гепатиты делятся на те, которые передаются фекально-оральным путем — это гепатит A и гепатит E. Заразиться ими можно через немытые руки после похода в уборную комнату. И вирусный гепатит — это гепатиты B, C, D, которые передаются через биологические жидкости. То есть заражение происходит, когда биологическая жидкость зараженного человека попадает в организм здорового человека», — уточнила врач Багавиева.

По словам эксперта, чаще всего причиной заражения вирусным гепатитом становится незащищенный половой акт. В данном случае снизить риск неприятных последствий можно при помощи контрацепции барьерного типа.

«Также часто заражение происходит при использовании загрязненных инструментов, например, когда делают маникюр, педикюр, какие-то косметические процедуры, тату, татуаж. И если это происходит не в специализированных организациях, а на дому, например. То есть там, где не соблюдается санэпидрежим», — рассказал специалист.

Ситуации, при которых можно заразиться гепатитом бывают очень неочевидными. Защититься от такого еще сложнее. Например, по словам врача, это может произойти, если съесть некачественные суши или роллы.

«Гепатит A передается фекально-оральным путем. Если у повара есть данное заболевание, и он не использует защитные перчатки, не моет руки после уборной и готовит суши/роллы (они подаются, естественно, в сыром виде), то теоретически заражение может наступить», — считает эксперт.

И такая ситуация возможна при приготовлении любого сырого блюда зараженным человеком.

Можно ли вылечить гепатит

В настоящее время существует вакцина от гепатитов A и B. По словам врача, ее рекомендуют делать всем, особенно людям из группы риска. Однако против гепатита C вакцины нет, в чем и заключается коварство этого заболевания.

«Оно протекает долгое время бессимптомно. Если человек не сдает профилактические анализы на выявления гепатита, то долгое время он может и не знать, что заражен. И не только подвергать себя опасности, но и подвергать опасности свое окружение. Поэтому анализы на гепатит нужно сдавать хотя бы раз в год. Если вы находитесь в группе риска, то раз в полгода», — считает специалист.

Главным мифом вокруг этого заболевания, по словам врача, считается невозможность лечения вирусных гепатитов. Однако это возможно, если обнаружить и начать терапию максимально рано. Поэтому очень важна ранняя диагностика.

Что оказывает пагубное влияние на печень

Печень человека испытывает серьезную нагрузку. Иногда она вызывается привычками человека, например, наличием алкогольной зависимости. В других случаях это происходит из-за приема определенных лекарств или большого количества разных препаратов, которые человек принимает одновременно. Также на печень нередко оказывается токсическое или лучевое воздействие извне. Даже определенные пищевые диеты, по словам эксперта, могут пагубно влиять на состояние печени.