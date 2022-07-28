Расхитители гробниц разорили склеп цыганского барона в Нижнем Новгороде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Преступники попали в склеп цыганского барона с помощью подкопа. В полиции возбуждать уголовное дело сначала отказались, но потом заявление все-таки приняли.

Дерзкое преступление в Нижнем Новгороде, наглости которого позавидует даже Лара Крофт. Там грабители при помощи лома и других тяжелых инструментов вынесли телевизор, драгоценности и мебель. Но главное в этой краже, не состав, а место — кладбище. Могила цыганского барона напоминала однокомнатную квартиру, которая была забетонирована.

Теперь в районе потолка — подкоп. Через небольшую дыру сначала протиснулись злоумышленники, ну а после них уже родственники рассмотрели масштабы преступления.

А вот полиция в этой ситуации ничего странного не увидела. Возбуждать уголовное дело там отказались, посоветовав взять лопату и яму закопать.

«У нас там дорогие подарки, у нас дарят. Он был уважаемый человек, дарили много, всего тут навалом было: золотые украшения, у него было именное кольцо на пальце», — пожаловались родственницы цыганского барона.

Под натиском женщин и СМИ в полиции заявление все-таки приняли, сотрудники даже приехали на место. Но спускаться правоохранители отказались — слишком опасно. Что делать теперь, родственницы не знают, пока они намерены своими силам охранять могилу от расхитителей.

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