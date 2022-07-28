Отношения певицы с мужчинами переменчивы. Иногда из-за этого возникают сложности.

Певица Лолита призналась в том, что ее личная жизнь переменчива. Об этом она рассказала журналистам во время VK Fest. Знаменитость пояснила, что для участия в фестивале ей пришлось заполнять анкету и указывать в ней свой статус. Но с этим вышли сложности.

«У меня переменчивое положение, я не знала вообще, что надо заполнять это в анкете, потому что у меня профессиональный профиль. <…>. Кого волнует с кем я сплю, честное слово», - заявила артистка.

Кстати, в день фестиваля артистка в очередной раз удивила не только откровенным признанием, но и нарядом. Артистка облачилась в белое облегающее платье с открытым декольте, а под нарядом публика разглядела отсутствие нижнего белья. В общем смелости Лолиты в очередной раз могли только позавидовать, как и умению держать зрителя в тонусе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще откровения звучали от звезд шоу-бизнеса на VK Fest. Самым громким, пожалуй, было признание Ольги Бузовой в любви к мужскому половому органу.