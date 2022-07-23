Поющая ведущая намекнула, к какой мужской части тела особенно неравнодушна.

Телеведущая и певица Ольга Бузова намекнула на особую любовь к мужским гениталиям. Откровенное признание она сделала во время выступления во время открытия VK Fest в Москве. Артистку удостоили чести в очередной раз быть гостьей проекта. Ольга на нем не только исполнила свои песни, но и была очень открытой.

Так, ведущая мероприятия — Настя Ивлеева — поинтересовалась у Бузовой, действительно ли она влюблена в теннис. А также уточнила, в большой или маленький. Теледива не медлила с ответом. И в который раз шокировала поклонников признанием.

«Конечно же, в теннис. Я очень люблю большой…теннис» — громко и страстно заявила в микрофон Бузова, но первую букву последнего слова произнесла так нечетко, что фанаты подумали о мужских гениталиях.

Кстати, слова знаменитости очень соответствовали ее откровенному образу на фестивале, для которого она выбрала леопардовый облегающий костюм с открытыми частями тела. В общем Ольга снова доказала, что секретов от поклонников у нее нет. Она вся как на ладони.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему танец Ольги Бузовой смутил подписчиков. Многие из них предположили, что звезда снова перебрала с алкоголем.