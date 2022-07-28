Волочкова резко ответила Данко за критику ее работы в Большом театре

Не предназначено судьбой: Волочкова раскритиковала певца Данко

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Певец назвал балерину «лошадью» и предательницей, опорочившей русский балет.

Бывшая балерина Анастасия Волочкова рассказала, чем она гордится. Кроме того, звезда раскритиковала певца Данко. Это произошло на шоу «Поясни за» с Отаром Кушанашвили.

Она заявила, что если ее писанье под елочку занимает больше, чем то, что происходит в стране, то она очень горда.

«Человек, который ни разу не вышел на сцену Большого театра! Он был бы готов сейчас выйти на сцену Большого? Не уготовано ему было судьбой. Но он готов был бы выйти сейчас на Красную площадь, обоссать все елки, но о нем никто не вспомнил бы», — ответила она певцу Данко, который ранее критиковал ее за плохой балет.

Данко не в первый раз высказывался о балетных способностях Волочковой. Он называл звезду предательницей и обвинил в том, что она опорочила балет, а также заявил о то, что никто не ломал ее карьеры.

«Там были проблемы посерьезнее. У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь», — сказал тогда артист.

Как ранее писал 5-tv.ru, Волочкова заявила, что Данко некомпетентен для таких заявлений. Кроме того она отметила, что певца все забыли и, скорей всего, он просто решил хайпануть на имени знаменитости.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.20
-0.02 61.22
0.22
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Последние новости

22:14
Китай предупредил США о риске «обжечься» в вопросах Тайваня
22:00
Подростки в Воронеже справили нужду и целовались на могилах ветеранов
21:54
Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
21:46
Продались за 30 серебряников: чем Зеленским выгодно затягивание спецоперации
21:32
Грустное лицо города: реставрация колокольни Вологодского Кремля не выдержала и двух лет
21:18
Не предназначено судьбой: Волочкова раскритиковала певца Данко

Сейчас читают

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
Зрители стоя аплодировали участникам СВО на концерте Киркорова в Феодосии
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год