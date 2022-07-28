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Создатели игры «Смута» запустили промо-сайт с концепт-артами и видео

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Проект, основанный на российских исторических событиях, победил в конкурсе на создание национального контента для геймеров.

Создатели игры «Смута» запустили промо-сайт с концепт-артами и видео

Фото: Институт развития интернета

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Разработчик компьютерной игры «Смута» — студия «Сайберия Нова» — запустила промо-сайт проекта с материалами, дающими представление о визуальной стилистике и игровых качествах.

На сайте размещены концепт-арты — изображения боярской резиденции Теплый Стан, модели оружия, персонажей, обои рабочего стола и короткий ролик, демонстрирующий боевые анимации русского стрельца.

«Запуск промо-сайта „Смуты“ — событие для нашей команды по-настоящему значимое, это маленький, но очень важный шаг на большом пути разработки проекта. Мы собираемся регулярно обновлять интернет-ресурс», — заявил глава студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев.

Выход игры ожидается в конце 2023 года. Уже запланированы два сюжетных дополнения к проекту.

«Смута» — историческая игра в жанре actionRPG, действие которой разворачивается в России в период Смутного времени. Главный герой игры князь Милославский выполняет квесты разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

В декабре 2021 года «Смута» стала одним из победителей конкурса Института развития интернета (ИРИ) на создание национального контента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фонд первой Национальной премии интернет-контента составил 18 миллионов рублей.

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