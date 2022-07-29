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Делу время — потехе час! Китайский совет дня на пятницу, 29 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 49

Сегодня можно устроить себе заслуженный отдых. Лучше всего в компании друзей и уютной атмосфере.

Делу время — потехе час! Китайский совет дня на пятницу, 29 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 29 июля?

В пятницу можно выдохнуть! Подбить дела, запланировать выходные и устроить себе заслуженный релакс в конце рабочей недели. День просто предназначен для необременительных встреч с друзьями и уютных тусовок.

Совет дня — если вы давно планируете сделать предложение руки и сердца вашей избраннице/избраннику — сделайте это в пятницу. Энергии этого дня максимально располагают к тому, чтобы вам сказали «Да!».

Предостережение дня — не стоит в пятницу активно вкладывать средства, делать ценные покупки и начинать строительство. Энергии дня могут буквально «закопать» ваши средства.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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