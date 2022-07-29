5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 29 июля?

В пятницу можно выдохнуть! Подбить дела, запланировать выходные и устроить себе заслуженный релакс в конце рабочей недели. День просто предназначен для необременительных встреч с друзьями и уютных тусовок.

Совет дня — если вы давно планируете сделать предложение руки и сердца вашей избраннице/избраннику — сделайте это в пятницу. Энергии этого дня максимально располагают к тому, чтобы вам сказали «Да!».

Предостережение дня — не стоит в пятницу активно вкладывать средства, делать ценные покупки и начинать строительство. Энергии дня могут буквально «закопать» ваши средства.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.