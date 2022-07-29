Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Министры обороны стран Америки не стали осуждать текущие события на Украине

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Никита Кротов
Никита Кротов 21

Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию стран Америки по ситуации на Украине

Министры обороны стран Америки не стали осуждать текущие события на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Государства-члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение украинского кризиса.

Страны-участницы Конференции министров обороны стран Америки (CMDA) не стали осуждать конфликт на Украине. Это следует из принятой декларации. В документе отмечено, что Аргентина и Бразилия полагается в данном вопросе на полномочия ООН, к ним также присоединяется Мехико. Там считают, что украинский кризис находится вне компетенции CMDA.

Однако ряд государств продолжают отрицательно относиться к текущим событиям. Среди них Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Парагвай, США и Эквадор.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что мирное население региона подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. По заявлению Минобороны РФ, войска наносят удары по военной инфраструктуре страны с целью ее демилитаризации и денацификации. Бойцами России и ЛДНР снижен боевой потенциал Украины. Также министр обороны Сергей Шойгу приказал российским военным наращивать действия на всех направлениях. Это поможет прекратить удары со стороны националистов по мирному населению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Латинская Америка отвернулась от США из-за России.

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