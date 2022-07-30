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Эндокринолог назвала неочевидные признаки сахарного диабета

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 60

Эндокринолог Рутковская перечислила неочевидные признаки сахарного диабета

Эндокринолог назвала неочевидные признаки сахарного диабета

Фото: www.globallookpress.com / Malina Petr

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Заболевание легче всего лечить, если его выявили на начальном этапе.

Нормальный уровень глюкозы в организме человека необходим, чтобы он чувствовал себя хорошо и комфортно. Однако сахарный диабет способен развиваться незаметно, поэтому не всегда его удается определить на ранней стадии. Врач-эндокринолог Татьяна Рутковская 28 июля назвала неочевидные признаки, которые сигнализируют о наличии у человека данного заболевания.

По словам медика, нередко диабет развивается исподволь — человек не обращает внимания на ряд сигналов, а заболевание прогрессирует. Его легче лечить, если он обнаружен на начальном этапе. К основным признакам врач отнесла следующие факторы:

  • Сухость во рту;
  • Жажда;
  • Учащенное мочеиспускание, в том числе ночью;
  • Прибавка в весе;
  • Потливость;
  • Ощущение покалывания и онемения в пальцах рук и стопах ног в покое.

Как отмечает врач, покалывание и онемение в стопах ног — это признаки того, что сахарный диабет уже развивается длительное время, появились осложнения.

«Затуманивание и снижение остроты зрения появляются вследствие редкого измерения глюкозы или, когда человек не знает своих целевых значений, а также, зная о своем диагнозе „сахарный диабет“, не посещает офтальмолога. Проверяться на диабет лучше ежегодно», — рассказала Рутковская в беседе с aif.ru.

Для того чтобы чувствовать себя хорошо, нужно соблюдать несколько правил. В их числе регулярная физическая активность — продолжительностью 30-60 минут в день. Причем это необязательно должна быть какая-то интенсивная тренировка. Подойдет обычная ходьба и плаванье. Также следует отказаться от вечерних приемов пищи. Пересмотреть свой рацион в пользу более здоровой еды.

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