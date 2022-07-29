После обстрела ВСУ колонии в ДНР погибли 40 украинских военнопленных

ВСУ обстреляли колонию в ДНР и убили почти полсотни украинцев

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Marines

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Киев решил избавиться от одной из собственных националистических группировок — и использовал для этой цели «подарок из США».

В результате обстрела колонии в Еленовке в ДНР Вооруженными силами Украины погибли 40 пленных военных. Об этом сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Он отметил, что удар был совершен ночью из американской реактивной системы залпового огня под названием HIMARS. По предварительным данным, кроме 40 погибших было ранено около 130-ти человек.

«Ночью ударили, предположительно Хаймерсом, по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — говорится в сообщении Безсонова.

Как стало известно, в колонии, по которой ударили ВСУ, предварительно, находились участники националистической группировки «Азов»*.

«Военно-политическое руководство Украины видимо решило избавиться от ненужного балласта», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ расстреляли в Святогорском монастыре прихожан и священников, пытавшихся сбежать из плена.

*деятельность признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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