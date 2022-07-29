Высокие риски: что делать владельцам квартир с решетками на окнах при пожаре

Жертвами пожара в московском хостеле стали восемь человек. Шанса на спасение их лишили заваренные в основание окон кованые конструкции.

В ночь на 29 июля на Алма-атинской в Москве произошел страшный пожар, где погибло восемь человек. В МЧС сообщили, что люди не смогли выбраться из помещений из-за решеток на окнах.

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко заявил, что устанавливать решетки запрещено, но, если они все же есть их не нужно приваривать.

«В общем, правилами запрещены вот эти все решетки. Но если вдруг есть решетки, то по сути своей должны быть обязательно ключи, висящие рядом с окном. То есть они должны быть закрыты именно на ключ, на замок. Решетки заваривают, понятно, чтобы никто не залез, ничего не своровал, но о своей пожарной безопасности люди, в общем-то, не думают», — резюмирует эксперт он в беседе с Газета.ру.

Свои правила есть в вопросах противопожарного режима и для объектов гостиничного типа. Бойко подчеркивает, что предписания инспекторов должны выполняться оперативно и в полном объеме.

«Единственное, у нас существует мораторий на проверки, соответственно, многие этим пренебрегают и каждый на авось думает, что его это не коснется», — сетует эксперт.

О том, кто и что должен делать четко прописано в Федеральном законе № 123 и в правилах противопожарного режима. Поэтому, как подчеркивает специалист, незнание закона допустивших ошибки должностных лиц от ответственности не освобождает.

Как сообщал 5-tv.ru, возгорание произошло в столичном хостеле, расположенном на первом на первом этаже шестнадцатиэтажного дома. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы энергосети. Решетки на окнах, долгое информирование о возгорании и несработавшая система сигнализации привели к большому числу жертв. Люди буквально сгорели заживо.