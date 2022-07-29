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Дали отворот-поворот: полиция Молдавии не пустила Киркорова для участия в суде

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 1 373

Пограничная полиция Молдавии не пустила Филиппа Киркорова на участие в суде

Дали отворот-поворот: полиция Молдавии не пустила Киркорова для участия в суде

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певец выступает ключевым свидетелем по делу депутата Марины Таубер, однако в пересечении границы ему было отказано.

Народному артисту Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, несмотря на его роль свидетеля по делу обвинения Марины Таубер в незаконном финансировании. Об этом сообщил журналистам адвокат политика Аурелиу Коленко.

Как рассказал адвокат, при пересечении границы в аэропорту гражданин России (и Болгарии) Филипп Киркоров не был допущен на территорию Молдавии, а мотивы полиции остаются неизвестными.

«Сегодня при пересечении границы Молдавии в аэропорту гражданин России и гражданин Болгарии Киркоров Филипп не был допущен на территорию республики, ему было оформлено решение об отказе на въезд. Мотив для отказа в пересечении границы не указан, хотя певец был приглашен в Молдавию по настоянию группы адвокатов депутата Марины Таубер», — рассказал Коленко.

Марина Таубер была задержана на прошлой неделе и подозревается в незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». В одном из финансовых отчетов партия не указала траты на организацию общественного мероприятия, в котором участвовал Киркоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эстония на пять лет запретила Филиппу Киркорову въезд на территорию страны. Позднее артист заявил, что собирается обжаловать это решение.

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