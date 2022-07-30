Нутрициолог Ефимова назвала белково-жировые завтраки идеальными для утра

Нутрициолог раскрыла идеальную формулу завтрака

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

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Если употреблять эти продукты с утра, будешь сыт много часов.

Очень питательным и полезным завтрак получается, когда в его основе лежат белковые и жировые продукты. Об этом рассказала нутрициолог Алена Ефимова.

«Начнете завтрак с простых углеводов и через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично», — перечислила врач.

По ее словам, небольшое количество ферментированных овощей будет идеально. Также к первому приему пищи можно добавить запеченный батат, тыкву, кусок цельнозернового хлеба на закваске, киноа и гречку.

Алена Ефимова раскрыла, в чем заключается польза в таком приеме пищи.

«Богатые белком завтраки могут улучшить сытость и уменьшить вечерние перекусы. Они помогают снизить уровень гормона голода грелина и повысить уровень холецистекинина, который сигнализирует мозгу о том, что нужно перестать есть. Полезные жиры на завтрак способствуют работе ЖКТ. Благодаря хорошим жирам желчь не будет застаиваться. Также жиры необходимы для усвоения витаминов и помогают нам справляться с тягой к сладостям», — отметила эксперт по питанию в разговоре с URA.RU.

Примерами подобных завтраков могут быть глазунья с овощами, авокадо и орехи. Кроме того, подойдут куриные котлетки со свежим салатом, ягоды, любая рыба с авокадо и каша из цельного зерна с топленым маслом, семечками, орехами и ягодами.

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