Игорь Николаев обратился к исчезнувшему из публичного пространства Крутому

Певец и композитор Игорь Николаев обратился к своему давнему другу и коллеге Игорю Крутому, который в последнее время редко дает о себе знать. Слова музыканта приурочены ко дню рождения композитора, который он празднует 29 июля. Знаменитости исполнилось 68 лет.

«Поздравляю с днем рождения моего друга и соавтора Игоря Крутого! Игоречек, дорогой, крепкого тебе здоровья, счастья и жажды творчества!» — написал артист на своей странице в ВК.

Он отметил, что совместные с Крутым произведения — «Я люблю тебя до слез», «Третье сентября» и многие другие — давно и надолго поселились в сердцах слушателей. А это для них обоих — самая большая награда, какую может дать творчество.

«Привет и поцелуи твоим родным людям!» — заключил Николаев.

К его словам присоединились и подписчики, пожелавшие музыканту здоровья, творческих успехов и выразили благодарность за талант.

Известно, что последнее время Игорь Крутой не выходит на связь с поклонниками в социальных сетях и не посещает светские мероприятия. Более того, в этом году не состоялся ежегодный музыкальный фестиваль «Новая волна», организатором которого также выступает композитор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего певец Эмин Агаларов не общается с Игорем Крутым. Между знаменитостями несколько лет назад произошел конфликт, и с того времени отношения восстановить так и не удалось.