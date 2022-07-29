Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Игорь Николаев обратился к исчезнувшему из публичного пространства Крутому

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 202

Для этого у артиста есть особый повод, и он поспешил его озвучить.

Игорь Николаев обратился к исчезнувшему из публичного пространства Крутому

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Певец и композитор Игорь Николаев обратился к своему давнему другу и коллеге Игорю Крутому, который в последнее время редко дает о себе знать. Слова музыканта приурочены ко дню рождения композитора, который он празднует 29 июля. Знаменитости исполнилось 68 лет.

«Поздравляю с днем рождения моего друга и соавтора Игоря Крутого! Игоречек, дорогой, крепкого тебе здоровья, счастья и жажды творчества!» — написал артист на своей странице в ВК.

Он отметил, что совместные с Крутым произведения — «Я люблю тебя до слез», «Третье сентября» и многие другие — давно и надолго поселились в сердцах слушателей. А это для них обоих — самая большая награда, какую может дать творчество.

«Привет и поцелуи твоим родным людям!» — заключил Николаев.

К его словам присоединились и подписчики, пожелавшие музыканту здоровья, творческих успехов и выразили благодарность за талант.

Известно, что последнее время Игорь Крутой не выходит на связь с поклонниками в социальных сетях и не посещает светские мероприятия. Более того, в этом году не состоялся ежегодный музыкальный фестиваль «Новая волна», организатором которого также выступает композитор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего певец Эмин Агаларов не общается с Игорем Крутым. Между знаменитостями несколько лет назад произошел конфликт, и с того времени отношения восстановить так и не удалось.

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
60.20
-0.02 61.22
0.22
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Последние новости

18:04
Семья из Петербурга погибла в страшной аварии на Кубани
18:01
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Вани Бурганова
17:56
Глава «Роскосмоса» Борисов объявил о начале выхода РФ из проекта МКС
17:35
Северная Македония передала подаренные Россией танки Т-72 Украине
17:29
Первый канал связи появился в Рубежном, освобожденном от украинских военных
17:08
Политолог Брутер рассказал о незавидных перспективах Зеленского после СВО

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
Удар по своим: видео последствий обстрела ВСУ колонии с пленными в ДНР
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год