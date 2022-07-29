В Госдуме предложили ввести специальные скидочные карты для малоимущих

Специальные скидочные карты для малоимущих планируют выдавать в России. О новом законопроекте, подготовленном Госдумой, рассказали «Известия».

Он создан прежде всего, для поддержки граждан, чей доход меньше прожиточного минимума. С помощью единой социальной дисконтной карты малоимущие смогут покупать продукты, лекарства и услуги со скидками.

Размер скидок магазины и аптеки определят самостоятельно. Первые такие карты могут появиться уже в начале следующего года. Оформить их можно будет в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление.