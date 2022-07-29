Центр Лас-Вегаса затопило из-за муссонных ливней
Гроза в городе ангелов продолжалась как минимум три дня. Вода буквально смыла некоторые улицы и дороги в США.
Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru
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Центр Лас-Вегаса затопило в результате муссонных ливней. Гроза не прекращалась как минимум три дня.
Некоторые улицы и дороги буквально смывало бурлящими потоками. А штормовой ветер валил деревья и обрывал провода.
Непогода помешала сорвать джекпот посетителям местного казино. Дождь размыл крышу, и на любителей азартных игр полился настоящий водопад.
Вода вывела из строя часть оборудования. Людей попросили покинуть игорное заведение. Из-за ливня по всему Лас-Вегасу возникли перебои с электричеством. Без света остались более семи тысяч жителей.
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