Не был в Донецке все восемь лет: отец Реввы рассказал об отношениях с сыном

Юморист боялся, что если будет приезжать на родину, то его не пустят на Украину.

Отец певца и шоумена Александра Реввы Владимир рассказал в беседе с KP.RU, что перестал общаться с сыном из-за специальной военной операции на Украине. Артист даже приезжал в родной Донецк в последний раз аж в 2013 году.

Отец напомнил, что Ревва выступал против спецоперации России по защите Донбасса.

«Когда на Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: „Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят“», — рассказал Владимир Ревва.

Он не хочет, чтобы сына считали предателем в России и надеется, что его простят. Но отец не звонит Александру, чтобы помириться и поговорить с ним, а ждет первого шага с его стороны.

Владимир ушел из семьи, когда сыну Александлру и дочери Наталье было по полтора года. По его словам, бывшая жена его ненавидела, поэтому всю жизнь настраивала детей против него. Но Ревве-старшему все же удалось наладить отношения с детьми, когда они повзрослели.

Александр женат, у него двое детей: 15-летняя Алиса и девятилетняя Амели. Владимир Ревва признался, что не общается с внучками, о чем очень жалеет.

В последнее время стали появляться слухи, что Александр Ревва якобы переехал в Испанию. Однако представитель его жены опроверг эту информацию.

Как ранее писал 5-tv.ru, телеведущий Оскар Кучера заявил, что юморист уехал на отдых.