Британцы заподозрили принца Уильяма в изменах Кейт Миддлтон из-за извращенной фантазии

Жена члена королевской семьи не желает выполнять прихоти супруга и разрешила ему делать это с другими, полагают пользователи.

Герцог Кембриджский Уильям, вероятно, имеет нестандартные сексуальные предпочтения и изменяет жене Кейт Миддлтон. Такое мнение выразили пользователи сети и даже сделали популярным хештег #PrinceOfPegging, который говорит об интимных пристрастиях члена королевской семьи.

Зарубежные СМИ тоже подхватили горячие сплетни о личной жизни принца. Утверждается, что Уильяму нравится необычная техника секса «пеггинг», в которой присутствует фаллоимитатор.

Если верить слухам, Кейт Миддлтон не приемлет подобных экспериментов и отказывается в них участвовать, из-за чего принц вынужден обращаться к любовницам. Она даже готова терпеть измены мужа, ведь не желает кардинально менять привычную жизнь.

Есть и другая версия: обоим супругам нравится такая сексуальная девиация. В любом случае фанаты придумали Уильяму ироничное прозвище — принц Пеггинг, передает Popsugar.

Уверенность британцев в извращенности герцога Кембриджского также подкрепляется ранними слухами о его необычных похождениях — еще до свадьбы с Миддлтон. Также сейчас к нему прикованы взгляды аудитории, ведь, как рассказывали dni.ru, недавно принц Уильям опозорил королевскую семью, закричав нецензурные грубости и скорчив отвратительные гримасы.

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