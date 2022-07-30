🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июля растущая Луна находится в знаке Дева. Это день для размышлений и рефлексии. Сегодня ваши мысли укажут на ошибки и помогут разобраться в себе.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

♈ Овен

Какое чувство вызывает трепет, приятное волнение и неуловимую дрожь во всем теле? Несомненно — это любовь. Именно ее сейчас у Овнов предостаточно, ведь кто-то из окружения не хило «втрескался» в ваше вселенское обаяние и привлекательность. Отнеситесь с пониманием к своим поклонникам, ведь отказ может серьезно ранить влюбленное сердце. Да и вам самим не помешает свидание.

Космический совет: откройте свое сердце, кто-то явно неровно дышит в вашу сторону.

♉ Телец

А не слишком ли много вы на себе берете, Тельцы? Конечно, приятно, если родные и близкие счастливы, но это не повод выполнять любые прихоти. Вы готовы сорвать все свои планы, спеша на помощь очередному «пострадавшему». Откуда такая доброта? Дело в вашем постоянном чувстве вины, заполнить которое вы пытаетесь «чисткой» кармы. Увы, добрые поступки вовсе не сделают злодея послушным добряком.

Космический совет: подумайте о себе и научитесь произносить слово «нет».

♊ Близнецы

Нескончаемые дела серьезно наскучили представителям Близнецам. Вам точно пора освежиться и на время забыть о проблемах. Сделайте этот день максимально увлекательным. Например, сходите в кино, встретьтесь с друзьями или посетите зажигательную вечеринку. Дайте свободу внутреннему бунтарю, иначе он вырвется в самое неподходящее время.

Космический совет: пора расправить крылья и ощутить свободу от ответственности.

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♋ Рак

Если нынешнюю жизнь Раков представить как книгу, то ей бы стал большой блокнот с пустыми страницами. Вам самим не надоела эта пустота? Нужно быть автором своей жизни, а не ждать, пока кто-то напишет историю за вас. Возьмите себя в руки и наполните реальность событиями. Для начала — расширьте круг общения, ведь для увлекательной сказки нужны интересные персонажи.

Космический совет: хватит оправдывать одиночество делами, пора налаживать контакты с людьми.

♌ Лев

В последнее время вас серьезно изводит неприятное предчувствие. Будто вы упустили нечто важное, и теперь все идет по наклонной. Звезды предупреждают: прислушайтесь к инстинктам и внимательно изучите последние события. Кто-то из близких хочет обвести Львов вокруг пальца. Если вовремя не заметите злоумышленника — надолго погрязните в депрессии.

Космический совет: доверьтесь своему сердцу, ваша интуиция вышла на новый уровень.

♍ Дева

Люди, люди, люди - вокруг одни люди. И Девам явно нравится быть в центре внимания. Все говорят о вас, интересуются вашей жизнью. Но в кого вы превратитесь без своей свиты? Сейчас вас окружают приятные знакомства, большие связи и уверенность в долгосрочных отношениях. Возможно, так будет всегда, но нельзя терять себя в бесконечных контактах с окружающими. Вы слишком сильно распыляетесь на общественность, забывая о личных границах.

Космический совет: вы слишком зависите от общения, пора побыть наедине с собой.

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♎ Весы

Больше всего представители этого знака зодиака не хотят попадать в неприятные истории. Недавно произошла одна из таких, и вы только теперь отделались от чувства стыда перед собой. Теперь-то Весы внимательны, всегда прячутся от посторонних глаз и стараются не светиться. Но счастливы ли в таком ритме? Пытаясь не привлекать к себе внимания вы рискуете оказаться неинтересным и скучным, даже для самих себя.

Космический совет: не теряйте свою индивидуальность, хватит теряться в серой массе.

♏ Скорпион

Кажется представители огненной стихии опять готовы на авантюры. Ведь сами знаете, что хорошим ваши похождения не заканчиваются, но все равно не можете остановиться. Да и не надо! Главное - отдавать себе отчет в своих действиях и не попадать в криминальные истории. Если Скорпионы чувствуют скуку, то всегда найдут способ развлечься. Нет смысла останавливать себя, ведь запретный плод еще больше привлекает.

Космический совет: пора заново ощутить остроту жизни, решитесь на спонтанный поступок.

♐ Стрелец

Улыбка, радушие и доброта. Вот что думают окружающие о Стрельцах. Но так ли это на самом деле? Кажется, сами представители этого знака уже сомневаются в своей искренности. Почему вы так зависите от чужого мнения? Готовы из кожи вон лезть, чтобы всем понравиться. Из-за этого негатив копится в вашем сердце, и вымещается на близких. Отпустите страхи и станьте самим собой, а мнение общественности второстепенно.

Космический совет: снимайте маску дружелюбия, нельзя постоянно обманывать близких.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

♑ Козерог

Вы всегда очень спокойны и сдержаны, но если представиться случай блеснуть умом, красотой или другими сильными сторонами — то равновесия Козерогов как не бывало. Что и кому вы хотите доказать свою крутость? Близкие и без дешевых фокусов любят вас, но странными выходками представители земной стихии рискуют столкнуться с одиночеством. Аккуратнее со злыми играми, вы заблудились.

Космический совет: гордыня и тщеславие затмили реальное положение дел, спуститесь на землю.

♒ Водолей

В последнее время все как-то тихо и так спокойно, что даже странно. Где вечная суета и постоянный стресс? Без этих двух «друзей» Водолеи чувствуют себя неспокойно. Вы сидите, будто на пороховой бочке, и эта тревожность не дает вам покоя. Звезды рекомендуют расслабиться, ведь генератором большинства проблем являетесь вы сами. Реагируйте грамотно на подарки судьбы и не испытывайте ее.

Космический совет: не нужно искать «подвох», если все хорошо. Просто доверьтесь Вселенной.

♊ Рыбы

Представители водной стихии не чувствуют понимания и принятия общества. Вы чувствуете, как много знакомых и друзей окружает вас, но у каждого из них все равно есть кто-то важнее. А так хочется ощутить свою необходимость для кого-то, заботиться и одарить любовью родного человека. Сходите на свидание, в будущем Рыбы встретят большую любовь.

Космический совет: просто найдите человека для объятий и романтики, это сделает вас счастливее.

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп на август 2022 года.