Экономическая война, начатая Западом против России, дала эффект бумеранга и ударила по источникам санкций, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо. Соответствующее мнение озвучил обозреватель Саймон Дженкинс в материале для британской газеты The Guardian.

По мнению автора статьи, антироссийские санкции стали самым опрометчивым и контрпродуктивным решением в новейшей истории.

«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», — отмечает Саймон Дженкинс.

Кроме того, журналист подчеркнул, что в настоящее время ситуация по всему миру вызывает опасения. В Европе царят инфляция, а населению грозит обморожение будущей зимой из-за отказа Евросоюза от российского газа.

«Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции против России без единого слова о цели», — подчеркнул Дженкинс.

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