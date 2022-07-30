Пятый канал 31 июля покажет грандиозную рок-оперу «Юнона и Авось»

Пятый канал 31 июля в 00:35 покажет концертное исполнение знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось», посвященное ко Дню военно-морского флота России. Зрителям предоставится уникальная возможность окунуться в невероятный сюжет и услышать чарующие звуки музыки.

Произведение, созданное Алексеем Рыбниковым, Андреем Вознесенским и Марком Захаром состоится на сцене Дворцовой площади в Петербурге.

Главные хиты легендарной рок-оперы для зрителей исполнят заслуженные артисты Александр Маршал и Светлана Криницкая, народный артист Валерий Гавва, а также звезда мюзиклов «Анна Каренина» и Граф Монте-Кристо» Валерия Ланская.

За инструментальное сопровождение отвечают Центральный военный оркестр Минобороны РФ и Ансамбль песни и пляски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что покажут россиянам во время Главного военно-морского парада в Петербурге.