Пятый канал 31 июля покажет грандиозную рок-оперу «Юнона и Авось»

Главные хиты для зрителей исполнят заслуженные артисты России и оркестр Минобороны.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пятый канал 31 июля в 00:35 покажет концертное исполнение знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось», посвященное ко Дню военно-морского флота России. Зрителям предоставится уникальная возможность окунуться в невероятный сюжет и услышать чарующие звуки музыки.

Произведение, созданное Алексеем Рыбниковым, Андреем Вознесенским и Марком Захаром состоится на сцене Дворцовой площади в Петербурге.

Главные хиты легендарной рок-оперы для зрителей исполнят заслуженные артисты Александр Маршал и Светлана Криницкая, народный артист Валерий Гавва, а также звезда мюзиклов «Анна Каренина» и Граф Монте-Кристо» Валерия Ланская.

За инструментальное сопровождение отвечают Центральный военный оркестр Минобороны РФ и Ансамбль песни и пляски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что покажут россиянам во время Главного военно-морского парада в Петербурге.

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