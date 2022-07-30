Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Пеке выдвинул Шакире условия переезда детей: €400 тысяч и пять перелетов в США

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 85

Футболист Пеке запросил у Шакиры €400 тысяч и пять перелетов в США для переезда детей

Пеке выдвинул Шакире условия переезда детей: €400 тысяч и пять перелетов в США

Фото: Instagram* / shakira / gorkagurdi

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Согласится ли на них певица, которая пытается прийти в себя после измены бывшего?

Бывший певицы Шакиры, защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике, согласился отпустить детей жить в США. Но выдвинул при этом условия: Шакира должна ему заплатить 400 тысяч евро и пять ежегодных перелетов из Испании в США и обратно первым классом. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Пока неизвестно, согласна ли на такое предложение Шакира. Но в текущей ситуации ей только этого не хватало. Ведь артистке, уклонявшейся от налогов в Испании, грозит восемь лет тюрьмы и штраф в 23 миллиона евро. Причем вряд ли колумбийской певице удастся избежать ответственности, хоть она и настаивает на своей невиновности — якобы в Испанию приезжала в качестве гостя и налоговым резидентом не была. Последнее слово в этом споре останется за судом, а пока нужно решить разногласия с бывшим.

Возможно, что пара и придет к обоюдному решению. На это указывает и то, что оба стараются не выносит сор из избы. Более того, по информации издания, накануне Пике отправил Шакире дружественное сообщение. В нем он пожелал колумбийской певице всего наилучшего. А приоритетом для обоих назвал счастье и благополучие детей.

Футболист в свою очередь старается жить, не обращая внимание на осуждение общественности. Так, в минувшие выходные во время матча против мадридского «Реала», публика, присутствовавшая на стадионе в Лас-Вегасе, постоянно свистела в адрес футболиста.

«Очевидно, что латиноамериканские зрители больше любят Шакиру, чем центрального защитника каталонцев», — отмечает издание.

Отношения певицы Шакиры и футболиста Жерар Пике продлились 12 лет. Официально брак пара так и не зарегистрировала, но в нем у влюбленных родились двое детей, Милан и Саша. Однако и это обстоятельство не помогло сохранить союз. В начале июня знаменитости объявили о разрыве, причиной которого, предположительно, стала измена Пике. Спортсмен изменил певице с женщиной, которая оказалась матерью 17-летнего одноклубника Гави.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист Жерар Пике расстался с женщиной, с которой изменял Шакире, и хочет вернуться к певице.

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 30 июля

Последние новости

13:52
Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии
13:38
Сзади скрежет металла и вот все: мать погибших в ДТП на Кубани детей о трагедии
13:22
Пеке выдвинул Шакире условия переезда детей: €400 тысяч и пять перелетов в США
12:52
Французский волонтер рассказал об убийствах военных РФ и провокациях в Буче
12:34
«Как мы без нее?» — Марк Варшавер высказался об увольнении Поргиной из «Ленкома»
12:12
Светлана Малькова рассказала об источниках своих доходов в США

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
Не Брутян: Карпович намекнула на причину расставания с Прилучным
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год