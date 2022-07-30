Беременная спортсменка Рагозина рассказала о встрече с любимым мужчиной только в 45 лет

Беременной спортсменке Рагозиной повезло в любви только в 45 лет

Фото: Instagram* / ragozinanat

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Чемпионка мира по боксу призвала женщин не бояться рожать в зрелом возрасте.

Любви все возрасты покорны. С этим утверждением вряд ли паспорт Наталья Рогозина, чемпионка мира по боксу. Накануне она призналась, что мужчину своей мечты встретила только в 45 лет. И произошло чудо — молодость вернулась. Сказанное спортсменка подкрепила фотоколлажем, где она 12 лет назад и сейчас. Разница — не значительная: блондинка по-прежнему на зависть красива.

«В 33 года боксировала на ринге и не получалось родить, так как многое зависело от мужчины, да и времени особо не было! В 45 лет я встретила мужчину своей жизни, забеременела и молодость вернулась!» — разоткровенничалась Наталья на своей странице в Instagram*.

Именитая спортсменка также обратилась к женщинам, которые боятся рожать в зрелом возрасте. Наталья посоветовала отбросить плохие мысли и заняться собой.

«Знаю, многие боятся в этом возрасте рожать и у каждого уникальная генетика! Но если вы будете сидеть дома и думать о плохом, то все будет плохо! Займитесь собой! Любите себя! <…> Все, что требуется — начать активно действовать», — посоветовала чемпионка.

Фолловеры засыпали спортсменку лайками и поблагодарили ее за совет и оптимизм, которым она заряжает окружающих. Подписчики знают — кому-кому, а Наталье можно верить. Чемпионки слова на ветер не бросают.

«Как верно, Натусь, сказано. Главное любовь к себе, и не слушать никого. Мамой можно стать в любом возрасте»;

«Наташа, спасибо за мотивацию и позитив! Это так нужно сейчас всем»;

«Наташа, блин, совсем не изменилась», — написали поклонники.

Беременная Наталья Рогозина, чемпионка мира по боксу, уверена, что в 45 жизнь только начинаетсяБеременная Наталья Рогозина, чемпионка мира по боксу, уверена, что в 45 жизнь только начинается.Фото: Instagram* / ragozinanat

Наталья Рагозина — двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, двукратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России по боксу среди любителей. Также –она дважды становилась чемпионкой мира и чемпионкой Азии по кикбоксингу. В России в этой дисциплине она завоевывала статус чемпионки аж пять раз. Также за плечами спортсменки и другие многочисленные награды. В спортивной среде Наталья получила прозвище «Кувалда».

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 30 июля

Последние новости

19:52
Актриса Любовь Тихомирова получает от экс-мужа на содержание дочки 5200 рублей
19:36
Минобороны показало кадры огня из танковых орудий по опорному пункту ВСУ
19:18
Находящийся в Израиле Ефим Шифрин напугал подписчиков мыслями о смерти
19:02
Команда ЦФО стала обладателем Кубка России по боксу
18:48
Некоторые фрукты и мясо: какие продукты убивают почки
18:34
Беременной спортсменке Рагозиной повезло в любви только в 45 лет

Сейчас читают

Готовилась к побегу: Хаматова призналась в планах уехать из России до СВО
«Ненавижу русских!» — видео скандала, предположительно, с консулом Норвегии в отеле Мурманска
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год