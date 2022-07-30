В МИД Норвегии извинились за поведение оскорбившего русских консула

Инцидент произошел накануне в отеле Мурманска. Там дипломат дала волю своим чувствам, признаваясь в ненависти к россиянам.

Фото, видео: Facebook / Norwegian Consulate General in Murmansk, 5-tv.ru

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Пресс-секретарь МИД Норвегии выразил сожаление насчет поведения сотрудницы дипведомства в Мурманске. Накануне Элисабет Эллингсен устроила скандал в отеле «Азимут». Там она ругалась матом и кричала, что ненавидит русских. В бешенство женщина пришла из-за того, что в ее номере шла уборка и ее попросили подождать.

Разгневанный дипломат попала в объективы камер, видео молниеносно разлетелось по СМИ. На ситуацию отреагировали и в российском МИД. Его официальный представитель Мария Захарова назвала поведение иностранной коллеги актом ненависти, национализма и ксенофобии.

Правда, в министерстве иностранных дел Норвегии уже поспешили извиниться за свою сотрудницу. Ее поведение сочли тоже неподобающим и не отражающим отношение страны к России.

«Я могу сказать, что министерство иностранных дел Норвегии глубоко сожалеет об этом инциденте. Сказанное на камеру ни в коей мере не отражает норвежскую внешнюю политику или отношение Норвегии к России или русскому народу. МИД Норвегии разбирается с инцидентом по своим каналам», — сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Тува Ронес Богснес.

Ранее 5-tv.ru показывал видео инцидента в отеле «Азимут». На кадрах с камер видеонаблюдения видно и слышно, как иностранка оскорбляет персонал, высказывает ненависть к русским и называет их нечистоплотными.

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