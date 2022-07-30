Похожая на скандинавского дипломата женщина вывалила на сотрудников поток нецензурной брани и назвала россиянок бездарными хозяйками.

В Мурманском отеле «Азимут» произошел резонансный инцидент с участием, предположительно, консула Норвегии Элисабет Эллингсон. Женщина, похожая на скандинавского дипломата, покрывала сотрудников отеля нецензурной бранью и кричала: «Я ненавижу русских!» Что же привело к подобной выходке?

Как можно заметить на кадрах с камер видеонаблюдения, полученных 5-tv.ru, назвавшаяся Эллингсон вместе с коллегами приехала заселяться в отель. Она увидела, что в ее номере находится горничная и проводит уборку. Тогда женщина пришла в бешенство и отправилась на ресепшн. Там сотрудники объяснили ей, что нужно подождать буквально 15 минут, и она сможет заселиться в чисто убранный номер, но если хочет оставить вещи в комнате, то ей с радостью предоставят карточку.

Ни один из предложенных вариантов скандальную постоялицу не устроил. По ее мнению, уже к приезду комната должна была быть готова, а русские — совершенно не чистоплотны.

«Знаете, я привыкла наводить чистоту, я же из Скандинавии! Я вам не какая-то там русская женщина, которая кое-как пыль смахнула и все», — кричала разъяренная женщина.

Но апогеем стал главный возглас дипломата — «Я ненавижу русских!»

К слову, на произошедшую ситуацию уже обратили внимание в российском МИД.

«В настоящий момент в МИД РФ прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», — заявила Захарова в своем Telegram-канале.

Официального подтверждения, что участницей конфликта была именно консул Норвегии Элисабет Эллингсон, как и заявлений от дипломатического представительства скандинавского государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США Владимира Зеленского застыдили и поставили на место после заявлений о «проблемных американцах».