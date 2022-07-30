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Владимир Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Российский лидер проинспектировал исторический проект, реализуемый по его личному поручению.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин посетил «Остров фортов» в рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Особое внимание глава РФ уделил музейно-историческому парку, который создается в рамках туристско-рекреационного кластера.

Путин посетил парк в Кронштадте с министром обороны Сергей Шойгу и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а гидом по «Острову фортов» стала руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу.

31 июля в День ВМФ в парке должна открыться третья очередь музейно-исторического парка. В этой зоне будут размещены спортивные и досуговые общественные пространства, фудкорты и новая территория для променада на берегу Финского залива.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, проект «Остров фортов» реализуется по поручению Владимира Путина с 2019 года и занимает площадь более 100 гектаров, включая городскую территорию, часть близлежащих островов и зоны акватории Финского залива.

На территории парта уже работают музейно-исторический парк и учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев». Ожидается, что в скором времени заработает Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» в качестве главного экспоната.

Все работы по сооружению «Острова фортов» планируется закончить в 2025 году. Основная задача проекта — способствовать социально-экономическому развитию Кронштадта как города-музея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как первую советскую атомную подлодку превратят в музейный экспонат

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