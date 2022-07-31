В прибалтийской республике заявили, что Россия «отбирает» свой газ в целях запугивания.

Минэк Латвии: прекращение поставок «Газпрома» не навредит гражданам

Фото: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Решение «Газпрома» остановить поставки «не сделает погоды» для населения Латвии. Соответствующее заявление сделала министр экономики Илзе Индриксоне в эфире Латвийского радио.

«Мы уже давно не можем рассчитывать на поставки из России», — сказала она и отметила, что для Латвии на данный момент приоритетными являются поставки сжиженного природного газа (СПГ) от Клайпеды.

Кроме того, министр добавила, что решение «временно отрезать» Латвию от газа было принято Россией якобы с целью «запугивания».

«Думаю, это больше шаг запугивания со стороны России», — сказала Илзе Индриксоне.

30 июля компания «Газпром» сообщила о прекращении поставок газа в Латвию по июльской заявке. Причиной стали нарушения в отборе газа.

В апреле Латвия отказалась от прямых поставок российского газа и позднее заявила, что планирует объединиться с Эстонией и Литвой. Вместе три государства заявили, что не желают покупать газ у России и собираются искать пути для обхода дефицита энергоресурсов. На данный момент никакой адекватной альтернативы нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Германии признали, что не могут прожить без российского газа.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 31 июля

Последние новости

11:08
Пелоси назвала страны, которые собирается посетить в Азии
10:50
Прямая трансляция Главного военно-морского парада в честь дня ВМФ России
10:43
«Будьте счастливы»: Богомолова застали на прогулке у моря с юной девушкой
10:29
В НАСА обвинили Китай в сокрытии данных о полетах ракет-носителей
10:21
Путин поприветствовал личный состав кораблей ВМФ в Кронштадте
10:01
Тест: Хорошо ли вы знаете мир «Гарри Поттера»?

Сейчас читают

«Помогаем нашим собратьям»: как бойцы ЛНР борются с украинскими националистами
TikTok-блогер Вика VIRA Раннева назвала ТОП-5 способов для поднятия настроения
Что нужно делать, если обгорел на даче
Первая среди первых: почему Эдита Пьеха и в 85 лет остается королевой российской эстрады

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год