Минэк Латвии: прекращение поставок «Газпрома» не навредит гражданам

Решение «Газпрома» остановить поставки «не сделает погоды» для населения Латвии. Соответствующее заявление сделала министр экономики Илзе Индриксоне в эфире Латвийского радио.

«Мы уже давно не можем рассчитывать на поставки из России», — сказала она и отметила, что для Латвии на данный момент приоритетными являются поставки сжиженного природного газа (СПГ) от Клайпеды.

Кроме того, министр добавила, что решение «временно отрезать» Латвию от газа было принято Россией якобы с целью «запугивания».

«Думаю, это больше шаг запугивания со стороны России», — сказала Илзе Индриксоне.

30 июля компания «Газпром» сообщила о прекращении поставок газа в Латвию по июльской заявке. Причиной стали нарушения в отборе газа.

В апреле Латвия отказалась от прямых поставок российского газа и позднее заявила, что планирует объединиться с Эстонией и Литвой. Вместе три государства заявили, что не желают покупать газ у России и собираются искать пути для обхода дефицита энергоресурсов. На данный момент никакой адекватной альтернативы нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Германии признали, что не могут прожить без российского газа.