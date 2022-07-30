«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке

Рига планирует отказаться от российского газа в январе следующего года.

ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию по июльской заявке из-за нарушений в отборе газа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

«Сегодня ПАО „Газпром“ прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в заявлении.

Незадолго до этого глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига восстановила закупки газа и расплачивается за него в евро. Однако он подчеркнул, что газ покупается не напрямую у «Газпрома», а через другого поставщика, но подробности он рассказать не может, так как это коммерческая тайна.

Власти Латвии ранее заявили, что с началом 2023-го страна полностью откажется от использования российского газа. В этом вопросе Латвия решила объединиться с Эстонией и Литвой. В конце апреля три государства заявили, что не желают покупать газ у России и собираются сотрудничать, чтобы обойти стороной дефицит энергоресурса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европа откажется от поддержки Украины при сокращении потребления газа.