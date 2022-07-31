Терапевт Лишин заявил о вреде воды для почек с высоким содержанием железа

Пить — здоровью вредить: почему вода может быть опасной для почек

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber

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Из-за чего в органах могут начаться патологические процессы? В каких случаях лучше потерпеть жажду, чем нанести удар организму?

Вода — не только живительная влага, которая необходима для нормального функционирования всего организма. В некоторых случаях она может нанести удар по почкам. Вплоть до того, что в органах начнутся патологические процессы. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Эксперт пояснил, что речь идет о воде плохого качества, с высоким содержанием железа.

«Вода с высоким содержанием железа губительно сказывается на работе почек, лучше от нее отказаться. Если регулярно пить такую воду, то частицы вещества будут скапливаться в почках, к тому же, преизбыток железа накладывает дополнительную нагрузку на орган и может спровоцировать развитие необратимых патологических процессов», — рассказал врач Газета.ру.

Он добавил, что работа почек также может нарушиться из-за неправильного питания, сбоев в эндокринной системе и наследственности. Кроме того, состояние органа зависит от внешних факторов. За переохлаждение почки точно не скажут спасибо. Поэтому нужно сто раз подумать прежде, чем лезть в водоем с ледяной водой.

«Если человек купается в холодной воде особенно с непривычки, условно говоря, три раза за лето съездили на речку, искупались, то можно легко заработать воспалительный процесс», — подчеркнул специалист.

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Пить — здоровью вредить: почему вода может быть опасной для почек

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