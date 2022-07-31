СБУ отправила блогера в «фильтрационный лагерь» за защиту русского языка

Блогера из Харькова Дмитрия Городецкого Служба безопасности Украины (СБУ) отправила в «фильтрационный лагерь» за то, что он в соцсети выразил возмущение неприятием русского языка во Львове. Об этом сообщает «Страна.ua».

В одном из своих роликов Городецкий говорит, что столкнулся на западе Украины с огромным количеством неадекватно реагирующих на русскую речь людей — «так, как будто перед ними стоят не такие же точно украинцы, как они, а русский солдат по уши в кровяке».

«Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?!» — обратился блогер к жителям Львова.

Городецкий также обратил внимание, что даже в украинском паспорте есть страница с переводом на русский язык.

Позиция блогера возмутила президента футбольного клуба «Рух» Григория Козловского. Он обвинил блогера в «зраде» и пропаганде «русского мира», а также объявил о вознаграждении в десять тысяч гривен тому, кто сообщит его местонахождение. В итоге Городецкого выдали сотрудникам СБУ, а те отправили его в «фильтрационный лагерь».

Сообщается, что Городецкий ранее жил в Харькове, но с началом российской спецоперации перебрался на запад Украины. Однако там его неприятно удивил и возмутил почти повсеместный запрет говорить на «языке оккупантов».

Как сообщал 5-tv.ru, в июне Верховная Рада поддержала законопроект о запрете импорта и распространения музыки, книг и другой издательской продукции из России.