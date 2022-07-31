Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

СБУ отправила блогера в «фильтрационный лагерь» за защиту русского языка

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Харьковчанин попытался объяснить согражданам из Львова, что он такой же украинец, как они, но лишился свободы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; Telegram / stranaua

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Блогера из Харькова Дмитрия Городецкого Служба безопасности Украины (СБУ) отправила в «фильтрационный лагерь» за то, что он в соцсети выразил возмущение неприятием русского языка во Львове. Об этом сообщает «Страна.ua».

В одном из своих роликов Городецкий говорит, что столкнулся на западе Украины с огромным количеством неадекватно реагирующих на русскую речь людей — «так, как будто перед ними стоят не такие же точно украинцы, как они, а русский солдат по уши в кровяке».

«Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?!» — обратился блогер к жителям Львова.

Городецкий также обратил внимание, что даже в украинском паспорте есть страница с переводом на русский язык.

Позиция блогера возмутила президента футбольного клуба «Рух» Григория Козловского. Он обвинил блогера в «зраде» и пропаганде «русского мира», а также объявил о вознаграждении в десять тысяч гривен тому, кто сообщит его местонахождение. В итоге Городецкого выдали сотрудникам СБУ, а те отправили его в «фильтрационный лагерь».

Сообщается, что Городецкий ранее жил в Харькове, но с началом российской спецоперации перебрался на запад Украины. Однако там его неприятно удивил и возмутил почти повсеместный запрет говорить на «языке оккупантов».

Как сообщал 5-tv.ru, в июне Верховная Рада поддержала законопроект о запрете импорта и распространения музыки, книг и другой издательской продукции из России.

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
61.31
1.11 62.57
1.35
Успокойся: ТОП самых обидных фраз для девушек разных знаков зодиака

Последние новости

18:49
Анатолия Чубайса экстренно госпитализировали
18:43
Какие документы и справки нужно хранить вечно — совет юриста
18:29
Невероятный масштаб: как отметили День ВМФ в разных уголках России
18:12
Снова вырос долг: на Волочкову подали в суд за неуплату ЖКХ
18:07
Радость с пользой: в честь дня ВМФ для детей в Москве устроили морской праздник
17:58
СБУ отправила блогера в «фильтрационный лагерь» за защиту русского языка

Сейчас читают

При Украине такого не было: крымчане обратились к жителям Запорожья и Херсонщины
Mirror: Путин одной фразой на параде в День ВМФ посеял панику в Великобритании
НАСА планирует вернуть часть Марса на Землю
Что нужно делать, если обгорел на даче

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год