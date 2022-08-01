Игривый взгляд и обольстительная улыбка: как выглядел Сергей Безруков в юности

Молодой и дерзкий Сергей Безруков еще не набрался актерского опыта, но уже покоряет сердца своей невинной красотой.

В чем секрет востребованности народного артиста РФ Сергея Безрукова? Тем, что он может сражать наповал толпы представительниц прекрасного пола. Сам актер похвастался еще одной гранью своего таланта — природной очаровательной красотой, но более свежей. Он опубликовал видео из студенческих лет, когда учился на первом курсе театрального института.

«Где мои 17 лет? На первом курсе Школы-студии МХАТ», — подписал актер архивную запись.

На видео молодой Безруков в бежевом сюртучке, платочком в нагрудном кармане и белой манишке с гитарой обольщает молодую сокурсницу, которая играет дочь мещанина Проню. Неприступная девушка никак не поддается на его красоту и выбрасывает подаренные Безруковым-Голохвостым конфеты, а пакет бросает в самого юного актера.

В архивном видео Безруков просто лучится задором молодого дарования, а больше всего внимания привлекают огромные наивные глаза, подчеркнутые гримом и накладными ресницами.

Звезда российского кино отметил, что отрывок Александра Островского «За двумя зайцами» поставил его отец Виталий Безруков.

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