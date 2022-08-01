Политолог Солонников назвал НАТО виновником провокации в Косово

За провокацией в Косово вполне может стоять Североатлантический Альянс. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Солонников в беседе с 5-tv.ru. По его словам, НАТО таким образом намеревается сместить нынешнего сербского лидера Александра Вучича с президентского кресла.

«Это действительно смоделированная ситуация. Мы помним, как в июне Шольц выставлял ультиматум Вучичу, что Сербия должна ввести антироссийские санкции и признать Косово. Вучич на это не пошел, соответственно, это спланированная организованная провокация Евросоюза, Германии, Брюсселя и НАТО», — сказал эксперт.

Он отметил, что уже в ближайшее время может быть организовано военное давление на Белград, поэтому Сербия или допустит этот «ад» по отношению своих сограждан в Косово или вмешается в ситуацию. В первом случае волна протестов приведет к возможному уходу Вучича с поста, а во втором — получит военный ответ со стороны государств Альянса.

«Время выбрано для того, чтобы сломать Сербию и поставить там новое руководство, которое прежде всего будет слушаться Вашингтон, Брюссель и Лондон, а не решать собственные интересы. Выбрано удобно. Нынешняя провокация разыгрывается в интересах Североантлантического Альянса, которому нынешнее руководство Сербии было крайне неудобно. Его будут пытаться снести.» — заключил политолог.

Напомним, что в северной части Косова сербы начали активно протестовать из-за решения косовоалбанских властей перерегистрировать сербские номерные знаки и документы. Как заявил Александр Вучич, правительство Приштины намеревается начать операцию на севере края. Сербский лидер настроен на мирное решение вопроса. Ранее 5-tv.ru опубликовал подробную хронологию конфликтов в государстве, где простыми словами изложена ситуация в Сербии.