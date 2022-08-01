Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Политолог Солонников назвал НАТО виновником провокации в Косово

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19

Нынешнее правительство Сербии не устраивает Европу, из-за чего многим западным лидерам необходимо его сместить.

Фото, видео: VALDRIN XHEMAJ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

За провокацией в Косово вполне может стоять Североатлантический Альянс. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Солонников в беседе с 5-tv.ru. По его словам, НАТО таким образом намеревается сместить нынешнего сербского лидера Александра Вучича с президентского кресла.

«Это действительно смоделированная ситуация. Мы помним, как в июне Шольц выставлял ультиматум Вучичу, что Сербия должна ввести антироссийские санкции и признать Косово. Вучич на это не пошел, соответственно, это спланированная организованная провокация Евросоюза, Германии, Брюсселя и НАТО», — сказал эксперт.

Он отметил, что уже в ближайшее время может быть организовано военное давление на Белград, поэтому Сербия или допустит этот «ад» по отношению своих сограждан в Косово или вмешается в ситуацию. В первом случае волна протестов приведет к возможному уходу Вучича с поста, а во втором — получит военный ответ со стороны государств Альянса.

«Время выбрано для того, чтобы сломать Сербию и поставить там новое руководство, которое прежде всего будет слушаться Вашингтон, Брюссель и Лондон, а не решать собственные интересы. Выбрано удобно. Нынешняя провокация разыгрывается в интересах Североантлантического Альянса, которому нынешнее руководство Сербии было крайне неудобно. Его будут пытаться снести.» — заключил политолог.

Напомним, что в северной части Косова сербы начали активно протестовать из-за решения косовоалбанских властей перерегистрировать сербские номерные знаки и документы. Как заявил Александр Вучич, правительство Приштины намеревается начать операцию на севере края. Сербский лидер настроен на мирное решение вопроса. Ранее 5-tv.ru опубликовал подробную хронологию конфликтов в государстве, где простыми словами изложена ситуация в Сербии.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
61.31
1.11 62.57
1.35
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

Последние новости

2:02
После «отмашки» США в Косово решили отложить процедуру замены паспортов сербов
1:46
Политолог Солонников назвал НАТО виновником провокации в Косово
1:30
Игривый взгляд и обольстительная улыбка: как выглядел Сергей Безруков в юности
1:15
Молодая жена Петросяна рассказала, почему улетела из России: «Год ждала»
0:54
Глава Сербии Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косово
0:29
«Центр наслаждения начинает работать»: какие продукты помогут повысить либидо

Сейчас читают

Певец Дмитрий Маликов покинул жену и забрал сына
Прямая угроза жизни: чем опасен диагностированный у Чубайса синдром Гийена-Барре
Реальная мутация? Хирург объяснила, какие бугры обезобразили тело 79-летнего Алибасова
Что нужно делать, если обгорел на даче

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год